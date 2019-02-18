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Экстремалка на пилоне станцевала на головокружительной высоте - видео

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Youtube / Bogdan036

Танцовщица из Воронежа исполнила опасный номер на крыше 16-этажного здания.

Пользователи Сети обсуждают видео танца девушки, снятое на крыше 16-этажного дома.

Его исполнила на пилоне 27-летняя жительница Воронежа Марина Корженевская.

Смотрите на видео опасный и одновременно захватывающий номер.

Теги:
экстремалы, выступление, Воронеж



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