Экстремалка на пилоне станцевала на головокружительной высоте - видео

Пользователи Сети обсуждают видео танца девушки, снятое на крыше 16-этажного дома.
Его исполнила на пилоне 27-летняя жительница Воронежа Марина Корженевская.
Смотрите на видео опасный и одновременно захватывающий номер.
Танцовщица из Воронежа исполнила опасный номер на крыше 16-этажного здания.
Пользователи Сети обсуждают видео танца девушки, снятое на крыше 16-этажного дома.
Его исполнила на пилоне 27-летняя жительница Воронежа Марина Корженевская.
Смотрите на видео опасный и одновременно захватывающий номер.
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