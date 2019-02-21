Узбекский актер устроил скандал в кафе из-за бургера – видео

Популярные в Узбекистане Telegram-каналы облетело видео, на котором многие узнали популярного актера Мухаммада Исо Абдулхаирова.

Видеозапись сделана на мобильный телефон. На ней актер, сидя в одном из кафе, неожиданно покидает место за столиком и отправляется в зал, где шумно выясняет отношения с персоналом заведения.

"Эй, кто приготовил этот чизбургер. Кто шеф повар?", - переходя на крик, спрашивает разгневанный посетитель.

Опешившие гости, взволнованный персонал. Казалось бы, скандала не миновать.

"Супер, отлично приготовил", - с улыбкой заканчивает Абдулхаиров.

Все посетители кафе по достоинству оценили розыгрыш и даже зааплодировали артисту.