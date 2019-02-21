Инстаграм vs Суровая реальность: почувствуй разницу - видео

Ежедневно миллионы людей со всего мира делятся яркими, красочными фото в социальных сетях.
Все стараются выбрать удачный ракурс, наложить нужный фильтр и сделать все, чтобы подчеркнуть нужное и скрыть недостатки.
Иными словами – показать себя привлекательнее, успешнее интереснее, чем они есть на самом деле.
Однако многие из таких фотографий очень далеки от реального положения дел.
Фотографии в социальных сетях – выставочная сторона жизни почти каждого из нас.
Что же порой скрывается за красивыми масками? Смотрите в видео!