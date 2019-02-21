Инстаграм vs Суровая реальность: почувствуй разницу - видео

Instagram – это почти всегда красивая жизнь, безупречные наряды, идеальные фигуры и счастливые лица. Однако в реальной жизни, все порой обстоит не так радужно.

Ежедневно миллионы людей со всего мира делятся яркими, красочными фото в социальных сетях.

Все стараются выбрать удачный ракурс, наложить нужный фильтр и сделать все, чтобы подчеркнуть нужное и скрыть недостатки.

Иными словами – показать себя привлекательнее, успешнее интереснее, чем они есть на самом деле.

Однако многие из таких фотографий очень далеки от реального положения дел.

Фотографии в социальных сетях – выставочная сторона жизни почти каждого из нас.

Что же порой скрывается за красивыми масками? Смотрите в видео!