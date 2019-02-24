Рахмон Тошев: сюзане – книга, которую можно читать

Рахмон Тошев из Бухары раскрыл секреты создания изделий с традиционной вышивкой - сюзане.

Работы бухарского мастера – это нити из шелка высшей категории и только натуральные краски.

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"Существуют 25 разных стилей вышивки. Для краски мы используем луковую шелуху, скорлупу грецкого ореха, смородину", - рассказывает Тошев в интервью Sputnik Узбекистан.

Он обращает внимание на то, что каждая деталь вышивки что-то обозначает.

"Это книга, которую можно читать. Миндаль – символ богатства, гранат – плодородие, здоровье. Его изображают, чтобы дома было много детей", - подчеркивает узбекистанец.

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Мастер говорит, что раньше именно мужчины занимались искусством сюзане и лишь позднее к нему приобщались женщины.