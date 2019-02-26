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Рэп-баттл: как пятимесячный малыш "разгромил" отца

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© YouTube

Как малыш победил своего отца в рэп-баттле - смотрите видео!

В хип-хоп-баттлах сражаются только серьезные рэперы.

Однако в этот раз молодой отец решил в шутку зачитать своему пятимесячному сыну, но что-то пошло не так...

Как малыш победил своего отца в рэп-баттле - смотрите видео!

Теги:
рэп, YouTube, родители, Родители и дети, Дети, дети, смешное видео, видеоролик, Видео



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