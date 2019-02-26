Рэп-баттл: как пятимесячный малыш "разгромил" отца

В хип-хоп-баттлах сражаются только серьезные рэперы.
Однако в этот раз молодой отец решил в шутку зачитать своему пятимесячному сыну, но что-то пошло не так...
Как малыш победил своего отца в рэп-баттле - смотрите видео!
Как малыш победил своего отца в рэп-баттле - смотрите видео!
В хип-хоп-баттлах сражаются только серьезные рэперы.
Однако в этот раз молодой отец решил в шутку зачитать своему пятимесячному сыну, но что-то пошло не так...
Как малыш победил своего отца в рэп-баттле - смотрите видео!
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