Калифорнийцы в Узбекистане: блогеры переели плова - незабываемое видео

Кто-то предложил сделать общественный транспорт бесплатным для школьников во все дни кроме воскресенья, а некоторые пользователи портала предложили ввести специальные школьные автобусы.

Соискатель должен иметь ученую степень в области истории искусства, музейного дела, а также стаж минимум в четыре года опыта работы на позициях старшего уровня в музее или галерее.