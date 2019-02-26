Калифорнийцы в Узбекистане: блогеры переели плова - незабываемое видео

Популярные блогеры из Калифорнии посетили Узбекистан и взорвали Интернет своим видео.
Американские братья наелись плова и рассказали всему миру, почему им срочно нужно посетить Узбекистан.
Смотрите незабываемое видео!
Американские братья наелись плова и рассказали всему миру, почему им срочно нужно посетить Узбекистан.
Популярные блогеры из Калифорнии посетили Узбекистан и взорвали Интернет своим видео.
Американские братья наелись плова и рассказали всему миру, почему им срочно нужно посетить Узбекистан.
Смотрите незабываемое видео!
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По данным властей Колумбии, в результате ожесточенных столкновений в районе пограничных переходов у города Кукута пострадали 285 человек.
Вас когда-нибудь жалила медуза? Спорим, "голубую бутылочку" вы еще не встречали!
Бывший главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян будет работать в ташкентском "Локомотиве".
Кто-то предложил сделать общественный транспорт бесплатным для школьников во все дни кроме воскресенья, а некоторые пользователи портала предложили ввести специальные школьные автобусы.
Соискатель должен иметь ученую степень в области истории искусства, музейного дела, а также стаж минимум в четыре года опыта работы на позициях старшего уровня в музее или галерее.