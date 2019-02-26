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Калифорнийцы в Узбекистане: блогеры переели плова - незабываемое видео

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Американские братья наелись плова и рассказали всему миру, почему им срочно нужно посетить Узбекистан.

Популярные блогеры из Калифорнии посетили Узбекистан и взорвали Интернет своим видео.

Американские братья наелись плова и рассказали всему миру, почему им срочно нужно посетить Узбекистан.

Смотрите незабываемое видео!

Теги:
видеоролик, Видео, YouTube, блогер, туристический бизнес, туристы, турист, Узбекистан, Узбекистан



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