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Гости из будущего: на моноколесе по лондонской трассе в час пик

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Видео с невозмутимым смельчаком облетело Сеть.

В Сети появилось видео, где молодой человек едет на моноколесе по оживленной лондонской трассе.

С необычайным спокойствием, держа руки в карманах, парень с легкостью управляет транспортным средством, которое не предназначено для использования на автомобильных дорогах.

Водителю даже удается обгонять соседние машины.

Сегодня существует множество различных моделей подобного транспорта. Многие из них могут развивать скорость до 90км/ч. В Великобритании подобные средства транспорта запрещено использовать на дорогах.

Но чего только не сделаешь, когда опаздываешь на работу, а в метро трястись уж очень не хочется.

Подробности смотрите в видео!

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