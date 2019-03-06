"Наш враг не устает": вышел трейлер финального сезона "Игры престолов"

На видео изображены оставшиеся в живых герои — Арья и Санса Старк, Джон Сноу, Дейенерис Таргариен и ее драконы, а также Серсея Ланнистер, ее брат и любовник Джейме.
"Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют", — говорится в трейлере.
Герои готовятся к встрече с армией Короля Ночи. Кто уцелеет — остается только гадать.
Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен, рассказала, что эпизоды последнего сезона будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей.
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