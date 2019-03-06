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"Наш враг не устает": вышел трейлер финального сезона "Игры престолов"

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© Youtube / AMEDIATEKA

Американский телеканал HBO представил трейлер заключительного сезона саги. Первая серия выйдет на экраны 14 апреля.

На видео изображены оставшиеся в живых герои — Арья и Санса Старк, Джон Сноу, Дейенерис Таргариен и ее драконы, а также Серсея Ланнистер, ее брат и любовник Джейме.

"Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют", — говорится в трейлере.

Герои готовятся к встрече с армией Короля Ночи. Кто уцелеет — остается только гадать.

Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен, рассказала, что эпизоды последнего сезона будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей.

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Публикация от @emilia_clarke

Сериал, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина, выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий "Эмми". Он стал популярным благодаря захватывающим сюжетным поворотам и неожиданной гибели многих главных героев.

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