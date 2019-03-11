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Как собака звала людей на помощь своему щенку — видео

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© YouTube

Мамы сделают все для своих малышей: посмотрите самое трогательное на свете видео.

Видео, на кадрах которого собака зовет на помощь к своему малышу людей, уже набрало миллионы просмотров по всему миру.

Эти трогательные кадры никого не оставили равнодушным.

В Индии на одной из улиц месяц назад люди услышали жалобный лай, который не прекращался несколько часов.

Когда люди пришли на место, откуда доносился лай, они увидели, как мама-собака просит кого-нибудь помочь ей, ведь ее малыш был в опасности и умирал прямо на асфальте.

Добрые люди взяли щенка к себе, выходили его и позже отдали обратно маме. 

Как была счастлива мама - смотрите видео!

Теги:
щенок, Животные, животные, Животные, YouTube, видеоролик, Видео, Индия, собака, собака



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