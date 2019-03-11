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Рванула 75 кило: видео победной попытки 14-летней штангистки из Узбекистана

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© Sputnik / Григорий Сысоев

Нигора Абдуллаева по сумме двух упражнений взяла вес в 165 килограммов, что позволило ей обойти всех конкуренток. Это первая в истории страны победа в этом виде спорта среди юниоров.

На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в категории до 49 килограммов узбекистанка Нигора Абдуллаева впервые в истории республики стала абсолютной чемпионкой. Четырнадцатилетняя спортсменка завоевала на турнире три золотые медали, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета страны.

Для узбекских тяжелоатлетов-юниоров это первая подобная победа. На прошлогоднем домашнем чемпионате мира хозяева соревнований также не остались без наград, но абсолютного результата не показал никто.

© НОК
Нигора Абдуллаева
Так, Кумушхон Файзуллаева в категории до 63 кг завоевала три медали различного достоинства. В рывке спортсменка подняла 94 кг (бронза), в толчке – 120 кг (золото). По итогам двоеборья — 214 кг и еще одна золотая медаль. Она принесла Узбекистану первое золото ЧМ в этой возрастной категории.

Еще одна представительница Узбекистана — Долера Давронова тоже стала чемпионкой мира по результатам двоеборья.

Теги:
Узбекистан, Тяжелая атлетика, Спорт



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