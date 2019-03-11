Рванула 75 кило: видео победной попытки 14-летней штангистки из Узбекистана

На чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров в категории до 49 килограммов узбекистанка Нигора Абдуллаева впервые в истории республики стала абсолютной чемпионкой. Четырнадцатилетняя спортсменка завоевала на турнире три золотые медали, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета страны.
Для узбекских тяжелоатлетов-юниоров это первая подобная победа. На прошлогоднем домашнем чемпионате мира хозяева соревнований также не остались без наград, но абсолютного результата не показал никто.
Еще одна представительница Узбекистана — Долера Давронова тоже стала чемпионкой мира по результатам двоеборья.