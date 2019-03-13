Лихач, который живет на крыше: опасная езда в Ташкенте - видео

Сеть облетело видео, на кадрах которого автомобилист на полном ходу пересаживается с водительского сиденья на крышу собственного транспортного средства.

Выполнив опасный трюк, водитель возвращается на свое место через люк автомобиля. Но на этом лихач решил не останавливаться.

© Sputnik / Владимир Песня Какое наказание грозит участникам неприличных танцев и катания на капоте

Далее на видео он выполняет элементы дрифта, явно нарушая скоростной режим и не соблюдая безопасную дистанцию с другими автомобилями.

Ответа от ГУВД Ташкента пока не последовало.

Напомним, что авторы подобных выходок, особенно снятых на видео, очень редко остаются безнаказанными.

Пользователи Сети уже предсказывают скорое появление фотографий, где автолюбитель, уже с меньшим удовольствием, платит штраф.