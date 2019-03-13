"Тринити": первый ядерный взрыв в истории человечества – видео

В Сети опубликовано видео первого в истории испытания ядерного оружия Trinity (в переводе — "Троица"). Взрыв произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Его мощность была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила.
Башня, находившаяся неподалеку от эпицентра взрыва, "исчезла", а асфальт вокруг нее расплавился.
Шестого августа 1945 года — на Хиросиму, девятого — на Нагасаки. На Хиросиму была сброшена атомная бомба с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн, на Нагасаки — атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности. Жертвами стали десятки тысяч человек.
Эти атомные бомбардировки — единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.