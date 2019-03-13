"Тринити": первый ядерный взрыв в истории человечества – видео

Первый взрыв атомной бомбы был произведен на испытательном полигоне в штате Нью-Мехико 16 июля 1945 года.

В Сети опубликовано видео первого в истории испытания ядерного оружия Trinity (в переводе — "Троица"). Взрыв произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Его мощность была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила.

Башня, находившаяся неподалеку от эпицентра взрыва, "исчезла", а асфальт вокруг нее расплавился.

Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого в США создали три атомные бомбы. На испытаниях Trinity взорвали снаряд под названием "Штучка", две другие бомбы этого типа — "Малыш" и "Толстяк" — были сброшены на два японских города.

Шестого августа 1945 года — на Хиросиму, девятого — на Нагасаки. На Хиросиму была сброшена атомная бомба с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн, на Нагасаки — атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности. Жертвами стали десятки тысяч человек.

Эти атомные бомбардировки — единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.