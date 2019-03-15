Татьяна Навка в Ташкенте: все на лед!

По словам спортсменки, она еще не успела посмотреть Ташкент, но очень ждет такой возможности.
"Всем заниматься спортом! Потому что здоровье - это энергия, это жизнь, это большие цели. Спорт объединяет и дает много позитива", - заявила Навка.
Она пообещала приезжать в Узбекистан с ледовыми шоу и мастер-классами, сейчас уже идут переговоры.
Напомним, в церемонии открытия ледового дворца Humo Arena в Ташкенте примут участие звезды советского и российского спорта и эстрады: Павел Буре, Татьяна Навка, Александр Якушев, Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан. Ожидается также, что на открытии арены будет присутствовать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.