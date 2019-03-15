18:19 15 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Видео

Татьяна Навка в Ташкенте: все на лед!

Получить короткую ссылку
Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (11)
53020

Новости

Все новости
Все новости
Sputnik / Дильшода Рахматова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка приехала в Ташкент на открытие ледового дворца Humo Arena.

По словам спортсменки, она еще не успела посмотреть Ташкент, но очень ждет такой возможности.

"Всем заниматься спортом! Потому что здоровье - это энергия, это жизнь, это большие цели. Спорт объединяет и дает много позитива", - заявила Навка.

Она пообещала приезжать в Узбекистан с ледовыми шоу и мастер-классами, сейчас уже идут переговоры.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка на рынке в Ташкенте хочет купить вкусняшки для дочки
Титулованную фигуристку очень порадовала теплая погода в Ташкенте. Навка пошутила, что хотела бы забрать ее с собой в Москву.

Напомним, в церемонии открытия ледового дворца Humo Arena в Ташкенте примут участие звезды советского и российского спорта и эстрады: Павел Буре, Татьяна Навка, Александр Якушев, Филипп Киркоров, Николай Басков и Дима Билан. Ожидается также, что на открытии арены будет присутствовать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Тема:
Открытие ледового дворца Humo Arena в Ташкенте (11)



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Влюбленные на улице Вильнюса. 1973 год
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания
Татьяна Навка пожелала узбекистанцам здоровья и успехов в спорте
Татьяна Навка в Ташкенте: все на лед!
Humo Arena
Птица счастья расправляет крылья: ледовый дворец Humo Arena

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054