Комплимент Баскова Юлдуз Усмановой сразил артистку и зал Humo Arena — видео

В Ташкенте торжественно открыли первую в Узбекистане ледовую арену. На шоу в честь этого события выступили не только звезды мирового спорта, но и российские артисты – Филипп Киркоров, Николай Басков и даже Дмитрий Билан, прилетевший в республику, несмотря на травму.

Зрителей и почетных гостей праздника ожидало феерическое зрелище – лазерное шоу, акробаты, фигуристы, и, конечно же, музыкальные подарки от именитых исполнителей из России.

Артисты не только спели свои знаменитые хиты, но и от души поблагодарили публику и руководство Узбекистана за теплый прием и каждый из них по-своему пожелал узбекистанцам добра.

Так, Филипп Киркоров, вышедший в малиновом сверкающем костюме, сказал спасибо Ташкенту за теплый прием, а президенту страны – за честь выступить на такой арене.

"Лети, птица, в синее небо!", — пожелал певец новой Humo Arena под бурные овации трибун.

Дмитрий Билан, прилетевший в узбекскую столицу, несмотря на травму ноги , постоянно шутил и призывал зрителей не обращать внимание на "необычное положение".

"Жизнь продолжается! Будьте счастливы, берегите здоровье, не ломайте ноги!", — пожелал зрителям певец, поблагодарив Узбекистана за теплое отношение и настоящую весну.

Цвет настроения синий: грандиозное шоу в честь открытия Humo Arena - видео =>>

Отличился и Николай Басков, который был ведущим этого торжественного вечера. Так, провожая со сцены узбекскую примадонну Юлдуз Усманову, "золотой голос России" не преминул сделать ей комплимент.

"Юлдуз, когда я слышу ваши песни, мне кажется, будто я ем узбекский плов", — галантно заметил Басков под хохот певицы и одобряющий гул аудитории.

Как благодарили Ташкент российские звезды шоу-бизнеса и что пожелали узбекскому народу, смотрите в видеоподборке Sputnik Узбекистан.