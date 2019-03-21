Акробат танцует на пилоне на высоте 1 500 метров — завораживающее видео

Акробат Олег Кольвах решился на опаснейший трюк — без страховки исполнить pole dance на высоте полутора тысяч метров.
На этот поступок его вдохновила мама. Восхищаясь успехами сына, она однажды сказала: "Выше только небо".
Парень готовился к шоу в небе почти год. Во время трюков его несколько раз охватывала паника, было тяжело дышать. Тем не менее — все получилось.
"Я первый в мире, кто это сделал! Максимальная концентрация... Нет право на ошибку... Все, что было до этого, — сказки... Есть ты и твоя жизнь. И мы это сделали!" — написал Олег на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Своим танцем молодой человек также хотел доказать, что pole dance — это не стриптиз, а искусство.
Летом Олег собирается повторить танец для Книги рекордов Гиннесса.