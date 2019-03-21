Акробат танцует на пилоне на высоте 1 500 метров — завораживающее видео

Акробат Олег Кольвах решился на опаснейший трюк — без страховки исполнить pole dance на высоте полутора тысяч метров.

На этот поступок его вдохновила мама. Восхищаясь успехами сына, она однажды сказала: "Выше только небо".

Парень готовился к шоу в небе почти год. Во время трюков его несколько раз охватывала паника, было тяжело дышать. Тем не менее — все получилось.

"Я первый в мире, кто это сделал! Максимальная концентрация... Нет право на ошибку... Все, что было до этого, — сказки... Есть ты и твоя жизнь. И мы это сделали!" — написал Олег на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Youtube / Bogdan036 Экстремалка на пилоне станцевала на головокружительной высоте - видео

В той же публикации акробат горячо поблагодарил свою команду. "Люди, без которых ничего бы не получилось! Ребята, которые передали вам всю красоту".

Своим танцем молодой человек также хотел доказать, что pole dance — это не стриптиз, а искусство.

Летом Олег собирается повторить танец для Книги рекордов Гиннесса.