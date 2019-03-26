Ограбление по-нью-йоркски: как запихнуть банкомат в автобус - видео

Грабитель решил скрыться с места преступления на общественном транспорте.

В Сети появилось видео, на кадрах которого неудачливый грабитель безуспешно пытается запихнуть украденный банкомат в автобус.

Однако водитель заблокировал двери и отказывался пускать злоумышленника внутрь салона.

Подробности смотрите в видео.