Ограбление по-нью-йоркски: как запихнуть банкомат в автобус - видео

В Сети появилось видео, на кадрах которого неудачливый грабитель безуспешно пытается запихнуть украденный банкомат в автобус.
Однако водитель заблокировал двери и отказывался пускать злоумышленника внутрь салона.
Подробности смотрите в видео.
Грабитель решил скрыться с места преступления на общественном транспорте.
В Сети появилось видео, на кадрах которого неудачливый грабитель безуспешно пытается запихнуть украденный банкомат в автобус.
Однако водитель заблокировал двери и отказывался пускать злоумышленника внутрь салона.
Подробности смотрите в видео.
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