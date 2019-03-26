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Ограбление по-нью-йоркски: как запихнуть банкомат в автобус - видео

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Грабитель решил скрыться с места преступления на общественном транспорте.

В Сети появилось видео, на кадрах которого неудачливый грабитель безуспешно пытается запихнуть украденный банкомат в автобус.

Однако водитель заблокировал двери и отказывался пускать злоумышленника внутрь салона.

Подробности смотрите в видео.

Теги:
ограбление, смешное видео, видеоролик, Видео, Банкоматы



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