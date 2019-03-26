Шары в небе и неутихающая боль: годовщина трагедии в Кемерове

В огне погибли 60 человек, большинство из которых - дети.
Во всех храмах Кемеровской области прошли поминальные службы, а к месту трагедии нескончаемым потоком идут люди, котоыре несут букеты, мягкие игрушки и свечи.
В Кемеровe год спустя вспоминают жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
В огне погибли 60 человек, большинство из которых - дети.
Во всех храмах Кемеровской области прошли поминальные службы, а к месту трагедии нескончаемым потоком идут люди, котоыре несут букеты, мягкие игрушки и свечи.
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