Шары в небе и неутихающая боль: годовщина трагедии в Кемерове

В Кемеровe год спустя вспоминают жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Год назад, 25 марта, из-за неисправного светильника загорелся поролон в батутной яме детского развлекательного комплекса в ТЦ "Зимняя вишня".

В огне погибли 60 человек, большинство из которых - дети.

Во всех храмах Кемеровской области прошли поминальные службы, а к месту трагедии нескончаемым потоком идут люди, котоыре несут букеты, мягкие игрушки и свечи.