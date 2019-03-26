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Шары в небе и неутихающая боль: годовщина трагедии в Кемерове

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Тема:
Трагедия в Кемерово (30)
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В Кемеровe год спустя вспоминают жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Sputnik / Александр Патрин
Эксперты установили, почему сгорела "Зимняя вишня" в Кемерово
Год назад, 25 марта, из-за неисправного светильника загорелся поролон в батутной яме детского развлекательного комплекса в ТЦ "Зимняя вишня".

В огне погибли 60 человек, большинство из которых - дети.

Во всех храмах Кемеровской области прошли поминальные службы, а к месту трагедии нескончаемым потоком идут люди, котоыре несут букеты, мягкие игрушки и свечи.

Тема:
Трагедия в Кемерово (30)
Теги:
пожар, Кемерово



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