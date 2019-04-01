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В Сети появилось видео с места гибели богатейшей женщины РФ

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Фото: Sputnik / youtube

Опубликовано видео с места авиакатастрофы, в которой погибли совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева и ее отец, которые направлялись в Германию на лечение.

Логотип авиакомпании S7
© Sputnik / Александр Кряжев
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в ФРГ

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева накануне, 30 марта, разбилась в авиакатастрофе в Германии. Помимо нее на борту находились ее отец, который направлялся на лечение в Германию, а также капитан судна. Все - граждане России.

Частный самолет Epic-LT потерпел аварию при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах – через несколько минут после того, как пилот отключил систему радиолокации и перешел на визуальное управление.

На кадрах видно, как спасатели поливают пеной обломки.

Отметим, что погибшая в авиакатастрофе Наталья Филева была одной из богатейших женщин России, она владела вместе с супругом авиакомпанией S7.

Между тем следом произошла еще одна серьезная авария с участием сотрудников полиции, которые ехали к месту трагедии с самолетом.

Легковой автомобиль при обгоне лоб в лоб столкнулся со встречным патрульным автомобилем. В результате двое гражданских погибли, стражи порядка получили тяжелые травмы, сообщает Bild.

По данным издания, полицейские ехали с проблесковым маячком, однако это не предотвратило рокового маневра. В результате ДТП погибли гражданские: молодые мужчина и женщина. А трое полицейских получили тяжелые травмы.

 

Теги:
гибель, ДТП, Авиакатастрофа, Германия



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