Сила не в слабости: как азербайджанка сочетает в себе мышцы и грацию - видео

Гюляр Исмаилова из Азербайджана сумела доказать, что, занимаясь бодибилдингом, девушка может оставаться изящной и привлекательной.
Студентка Дипломатической академии Азербайджана 22-летняя Гюляр Исмаилова много лет занималась различными видами спорта, но остановилась на бодибилдинге, несмотря на то, что вначале друзья и собственная семья отговаривали ее от этого, пишет Sputnik Азербайджан.
Девушка рассказала, как подписчики оставляли не слишком лестные комментарии под фото, которыми она делилась в соцсетях.
"Некоторые писали, что моя фигура мужская, не изящная. Но вы-то видите, что это не так!", – утверждает Гюляр.
Сейчас Исмаилова работает тренером по женскому бодибилдингу и передает свои знания и навыки другим.