Сила не в слабости: как азербайджанка сочетает в себе мышцы и грацию - видео

Гюляр Исмаилова из Азербайджана сумела доказать, что, занимаясь бодибилдингом, девушка может оставаться изящной и привлекательной.

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Студентка Дипломатической академии Азербайджана 22-летняя Гюляр Исмаилова много лет занималась различными видами спорта, но остановилась на бодибилдинге, несмотря на то, что вначале друзья и собственная семья отговаривали ее от этого, пишет Sputnik Азербайджан.

Девушка рассказала, как подписчики оставляли не слишком лестные комментарии под фото, которыми она делилась в соцсетях.

"Некоторые писали, что моя фигура мужская, не изящная. Но вы-то видите, что это не так!", – утверждает Гюляр.

Сейчас Исмаилова работает тренером по женскому бодибилдингу и передает свои знания и навыки другим.