Нурмагомедов рассказал о звонке Путина: какой совет дал бойцу президент

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами Российского экономического университета имени Плеханова вспомнил о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства позвонил ему после боя с ирландцем Конором Макгрегором, который прошел в октябре прошлого года в Лас-Вегасе.

После поединка Нурмагомедову сообщили, что "через пару минут ему наберет Владимир Владимирович".

"Владимир Владимирович спросил: как дела? Я сказал: ничего, в окружении сидим. Значит, от нас не убегут. Он сказал: надо лучше контролировать свои эмоции. Это особенный момент был: не просто кто-то, а целый президент позвонил", — сказал боец.

Говоря о будущих боях, Нурмагомедов сказал, что собирается бороться за свой титул в начале сентября, но только если до его собственного поединка будет снят запрет на участие в боях Абубакра Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.

Все трое были оштрафованы из-за скандала, разгоревшегося после победы Нурмагомедова над Макгрегором.

Напомним, сразу после окончания боя Хабиб перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка.

Говоря о своем Макгрегоре, Нурмагомедов отметил, что "он всегда остается на первых страницах всех СМИ", потому что знает, как привлечь к себе внимание.

"Пусть говорит, что хочет. Внутри клетки он что-то ничего не говорил. Когда я его бил по лицу локтями, руками, коленями и когда я ему говорил "разговаривай", он не разговаривал", — отметил Нурмагомедов.

Он также заявил, что Макгрегор должен "заслужить" бой с ним, поскольку ничего не выигрывал с 2016 года.

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