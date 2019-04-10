Поймал белочку: пес охотится на телевизор – забавное видео

Дорогую технику уже не вернуть, а лохматый разбойник точно получит по заслугам.

Как часто ваши домашние питомцы смотрят телевизор рядом с вами? Умный проникновенный взгляд, неподвижная поза – все говорит о том, что ваш любимец понимает все происходящее на экране.

Но что будет, если оставить домашнее животное наедине с телевизором? Ответ на этот вопрос мы и получаем в этом забавном видео.

Оставшись в одиночестве, любопытный пес наблюдает за происходящим на экране. Вдруг его внимание привлекает бельчонок, появившийся в телеэфире. Ведомый охотничьими инстинктами, питомец отважно бросается к экрану и опрокидывает его.

Треск электрических проводов, шум разбитого стекла, а наш герой, уже с куда меньшей отвагой, убегает в другую комнату. Через некоторое время пес решается вернуться, но одно можно сказать точно – на сегодня телесеанс для него закончен.

Подробнее смотрите в видео.