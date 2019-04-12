Ну вылитый Роналду: как двойник футболиста из Ирака ошеломил Сеть

Удивительное внешнее сходство иракца Бивара Абдуллы с известным футболистом моментально сделало его знаменитым в родном городе, а затем и во всем интернет-пространстве.

У знаменитого футболиста Криштиану Роналду объявился двойник в иракском городе Соран.

© AFP 2018 / MICHAEL BUHOLZER Конец холостяцкой жизни великолепного Роналду: кого выбрал футболист

Футболист-любитель Бивар Абдулла стал кумиром многих людей в разных частях света, как и его образчик - нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду. Абдулла не может пройти по улице родного города, чтобы кто-то его не остановил и не попросил сфотографироваться. Он скопировал у Роналду все - прическу, брови, улыбку и стиль одежды.

Бивару 25 лет. Он зарабатывает на жизнь, работая на стройке. В свободное от работы время он любит погонять мяч на поле с друзьями. Парень вырос в бедной семье, и в семь лет из-за финансовых трудностей ему пришлось пойти работать и отказаться от полноценной учебы.

В настоящее время его мечта – встретиться со своим кумиром - Криштиану Роналду.