На это можно смотреть вечно: дети пробуют лайм и соленые огурцы - видео

Как дети реагируют на лайм и соленые огурцы? Это тема вечна - смотрите мимими видео!

Никогда не узнаешь, как твой ребенок отреагирует на еду.

Кому-то нравится лимоны, а кто-то будет кривиться при вкусе клубники.

На этом видео собраны самые мимими кадры малышей, который впервые пробуют разную еду, включая яблоко, сыр, шоколадный торт, лайм, соленый огурец и многое другое.

Тот самый момент, когда ты видишь истинное счастье в глазах ребенка, после того, как дал ему шоколадный пудинг.

Или чувствуешь себя самым мерзким родителем на свете, когда твой ребенок кривится при вкусе лайма, который ты ему подсунул, чтоб снять долгожданное видео.

Всем мимими этим утром - смотрите видео!