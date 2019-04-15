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"Женщина - эпоха": почему Пугачева в 70 лет возвращается на сцену - видео

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© YouTube

Главная звезда советской и российской популярной музыки празднует свой день рождения.

Сегодня Алла Борисовна получает от близких, друзей и коллег поздравления с юбилеем. Пожелать артистке счастья уже успели многие селебрити со всего мира.

Как ранее стало известно, что в честь юбилея 17 апреля состоится масштабный концерт певицы в Государственном Кремлевском дворце в Москве. В программу войдут несколько знаменитых композиций, остальные песни будут новыми. Отмечается, что билеты были раскуплены в первый день продаж.

Алишер
© Instagram / alishermusic
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В репертуар примадонны входит более 500 песен. Ее дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов тиражом более 250 миллионов экземпляров. Кроме России и бывших стран СССР альбомы народной артистки РФ издавались в Германии, Финляндии, Швеции, Японии и других странах.

Из нашего ретровидео вы сможете больше узнать о творческом пути великой артистки.

Теги:
Видео, день рожденья, Юбилей, Алла Пугачева



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