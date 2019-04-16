Святыня в огне: кадры горящего собора Парижской Богоматери

Пожар вспыхнул на чердаке комплекса, в котором проходила реставрация. Огонь уже уничтожил шпиль собора, старинные часы и кровлю.

На борьбу с огнем брошены лучшие силы и техника - более 400 пожарных работают на месте ЧП, пытаясь спасти хоть что-то от всемирно известной святыни.

В целях безопасности полиция перекрыла движение в районе пожара и эвакуировала жителей близлежащих домов. К месту инцидента прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Прокуратура уже завела уголовное дело по факту пожара, но сейчас главная задача - не дать огню полностью уничтожить Нотр-Дам де Пари.

Ужасающие кадры бушующей стихии в самом сердце Парижа смотрите в видео Sputnik France.