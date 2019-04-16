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Святыня в огне: кадры горящего собора Парижской Богоматери

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© Sputnik / Доминик Бутен

Пожар вспыхнул на чердаке комплекса, в котором проходила реставрация. Огонь уже уничтожил шпиль собора, старинные часы и кровлю.

На борьбу с огнем брошены лучшие силы и техника - более 400 пожарных работают на месте ЧП, пытаясь спасти хоть что-то от всемирно известной святыни.

© РИА Новости
В Париже объят пламенем собор Нотр-Дам де Пари — святыню уже не спасти
В целях безопасности полиция перекрыла движение в районе пожара и эвакуировала жителей близлежащих домов. К месту инцидента прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Прокуратура уже завела уголовное дело по факту пожара, но сейчас главная задача - не дать огню полностью уничтожить Нотр-Дам де Пари.

Ужасающие кадры бушующей стихии в самом сердце Парижа смотрите в видео Sputnik France.  

Теги:
Собор, Пожар, Париж



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