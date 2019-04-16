Святыня в огне: кадры горящего собора Парижской Богоматери

На борьбу с огнем брошены лучшие силы и техника - более 400 пожарных работают на месте ЧП, пытаясь спасти хоть что-то от всемирно известной святыни.
Ужасающие кадры бушующей стихии в самом сердце Парижа смотрите в видео Sputnik France.
Пожар вспыхнул на чердаке комплекса, в котором проходила реставрация. Огонь уже уничтожил шпиль собора, старинные часы и кровлю.
На борьбу с огнем брошены лучшие силы и техника - более 400 пожарных работают на месте ЧП, пытаясь спасти хоть что-то от всемирно известной святыни.
Ужасающие кадры бушующей стихии в самом сердце Парижа смотрите в видео Sputnik France.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Узбекистане 14-15 апреля.
Молния поразила небоскреб Бурдж-Халифа высотой 828 метров. Кадры удара попали на видео.
Главная звезда советской и российской популярной музыки празднует свой день рождения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Узбекистане с государственным визитом.
Пожар в главном католическом соборе Франции вспыхнул в понедельник вечером. По данным местных СМИ, несущие конструкции собора Парижской Богоматери охвачены пламенем.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Узбекистане.
С 12 апреля старшая дочь Шавката Мирзиёева Саида занимает должность одного из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций.