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Малыш потору впервые пробует клубнику из сумки мамы - трогательное видео

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Посетители парка в Австралии были удивлены, увидев маму и малыша потору, которые ели клубнику прямо у них на глазах, - смотрите видео!

Обворожительный малыш потору (кенгуровая крыса) был запечатлен на камеру, когда поедал клубнику прямо из сумки своей мамы.

На кадрах видна только маленькая голова малыша, выглядывающая из сумки, и язычок, который пытается попробовать на вкус спелую клубнику.

Видео было снято посетителями парка в Австралии.

Потору ведут наземный образ жизни. Активность приходится на ночь, хотя они иногда греются ранним утром на солнце. День проводят в неглубоких норах, обычно вырытых у основания травяных кочек.

Потору питаются наземными частями травянистых растений и корнями, грибами и насекомыми.

Самки размножаются в течение всего года, беременность длится 38 дней. В помете один детеныш, который остается при матери в сумке около 126 дней.

Смотрите видео!

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