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Дети-угонщики: Nexia на полном ходу въезжает в дом – видео

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На месте водителя оказался ребенок.

Соцсети облетел ролик, на кадрах которого малолетние угонщики за рулем машины на большой скорости врезаются в ворота одного из зданий. После происшествия из автомобиля выбегают двое пассажиров, а затем и сам водитель.

Пользователи в Сети предположили, что подростки могли угнать автомобиль у родителей или знакомых, но далеко им уехать не удалось.

Судя по видео с камеры наружного наблюдения, никто из сидевших в машине не пострадал. До сих пор неизвестно, когда и где произошел инцидент.

Реакции от ГУВД Ташкента пока не последовало.

Теги:
дети, Nexia, машина, Видео, Угон



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