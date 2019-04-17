Дети-угонщики: Nexia на полном ходу въезжает в дом – видео

Соцсети облетел ролик, на кадрах которого малолетние угонщики за рулем машины на большой скорости врезаются в ворота одного из зданий. После происшествия из автомобиля выбегают двое пассажиров, а затем и сам водитель.

Пользователи в Сети предположили, что подростки могли угнать автомобиль у родителей или знакомых, но далеко им уехать не удалось.

Судя по видео с камеры наружного наблюдения, никто из сидевших в машине не пострадал. До сих пор неизвестно, когда и где произошел инцидент.

Реакции от ГУВД Ташкента пока не последовало.