Выборы президента Украины и реакция Зеленского на итоги — видео

Согласно данным экзитпол, Зеленский набрал около 75% голосов, при этом на Востоке Украины поддержка его превысила 88%. За Петра Порошено, по данным опросов, проголосовали чуть более 2%% избирателей.
После объявления первых предварительных результатов Зеленский заявил: "Мы сделали это вместе!"
Петр Порошенко уже признал выборы состоявшимися и справедливыми, признав свое поражение. Он также заявил, что готов "подставить плечо" новому главе государства и помочь ему в реализации государственной политики.
Как проходили выборы президента Украины, смотрите в нашем видеообзоре.