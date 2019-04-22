Выборы президента Украины и реакция Зеленского на итоги — видео

В воскресенье 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов. по предварительным данным, на них лидирует Владимир Зеленский, опередивший своего оппонента Петра Порошенко более чем втрое.

Согласно данным экзитпол, Зеленский набрал около 75% голосов, при этом на Востоке Украины поддержка его превысила 88%. За Петра Порошено, по данным опросов, проголосовали чуть более 2%% избирателей.

После объявления первых предварительных результатов Зеленский заявил: "Мы сделали это вместе!"

© Sputnik / Стрингер По данным exit poll, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский

Явка на выборах составила более 50% избирателей.

Петр Порошенко уже признал выборы состоявшимися и справедливыми, признав свое поражение. Он также заявил, что готов "подставить плечо" новому главе государства и помочь ему в реализации государственной политики.

Как проходили выборы президента Украины, смотрите в нашем видеообзоре.