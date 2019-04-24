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Улыбки и рукопожатия: Ким Чен Ына тепло встретили в Хасане – видео

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© Ruptly

Лидер КНДР впервые прибыл в Россию. На приграничной станции Хасан его встретили с хлебом и солью.

На станции Хасан Ким Чен Ын вышел из поезда в черном плаще и шляпе. Спустившись по деревянному трапу, он охотно пожал руки встречающим его российским официальным лицам.

Пресс-служба Администрации Приморского края
Хлеб, соль и бронепоезд: Ким Чен Ын прибыл в Россию
"Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию", — сказал лидер КНДР. 

Он попробовал каравай, принял букет цветов и прошел по красной ковровой дорожке в здание вокзала.

В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын побывал в Доме российско-корейской дружбы, который был построен в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена — его деда.

Позже легендарный бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток, где Ким Чен Ын пробудет несколько дней. Там состоятся его переговоры с Владимиром Путиным.

Теги:
Россия, Ким Чен Ын, КНДР



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