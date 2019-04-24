Улыбки и рукопожатия: Ким Чен Ына тепло встретили в Хасане – видео

На станции Хасан Ким Чен Ын вышел из поезда в черном плаще и шляпе. Спустившись по деревянному трапу, он охотно пожал руки встречающим его российским официальным лицам.
Он попробовал каравай, принял букет цветов и прошел по красной ковровой дорожке в здание вокзала.
В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын побывал в Доме российско-корейской дружбы, который был построен в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена — его деда.
Позже легендарный бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток, где Ким Чен Ын пробудет несколько дней. Там состоятся его переговоры с Владимиром Путиным.