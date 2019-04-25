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Самый легкий побег в истории: заключенный выпал из УАЗика - видео

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Насколько полицейские в Марий Эл доверяют заключенным? Смотрите видео самого легкого побега в истории мира!

Полицейские в Марий Эл настолько расслаблены, что не беспокоятся о том, что кто-то сможет сбежать от них и даже не запирают двери.

Так, в один прекрасный день, задержав очередного преступника, они спокойно ехали по трассе, как случайно открылась задняя дверь.

Естественно, заключенный долго не думая, выпрыгнул на глазах у прохожих из УАЗика и спокойно пошел по своим делам. Ведь он прекрасно знает - полиция у них очень спокойная. Пройдет еще, как минимум, час, пока они узнают, что их заключенный сбежал.

Кстати, люди в Марий Эл тоже не особо беспокоятся: ни один из граждан не крикнул или махнул полицейским, а просто наблюдали, как заключенный уходит в никуда...

Смотрите безумное видео!

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