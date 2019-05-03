Как угомонить непоседливых щенков - забавное видео

На видео показано, как мама-ретривер заходит в комнату к своим щенкам.
Семеро малышей, которым всего 8 недель, еле дождавшись ее, чуть ли не сбивают маму с порога. Щенки окружают маму, пища и прося еду.
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Но, видимо, очень уставшая мама резко прекращает суету и начинает рычать и лаять на своих детей. Щенки, в свою очередь, сразу же прекращают баловаться.
Некоторые все же пытаются подобраться к маме, но получают еще больше люлей.
Пользователи Сети искренне поразились умению собаки моментально успокаивать щенков, отметив, что это самое необычное видео про собак, которое они смотрели.