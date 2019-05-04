Такого Ташкент еще не видел: грандиозное мото- и автошоу в Узбекистане

В Ташкент специально приехали байкеры из России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, чтобы продемонстрировать свое мастерство.

Перед началом яркого мотошоу выступили воспитанники Букинского детского дома, среди них были и девчонки из проекта "Ты супер!".

В приветственной речи руководитель Представительства Благотворительного фонда CSS Станислав Мошковский поблагодарил Sputnik Узбекистан за то, что портал качественно осветил участие Анастасии Молоковой, Дурдоны Иргашевой и Моники Додарбековой в телешоу.

Инициатором события стала ассоциация мотоциклистов Узбекистана, организаторами выступили мотоклубы МСС PATRIOT, МСС FALCON, RC VTWIN и мотосообщество "Мотоберлога".

В числе организаторов Управление внутренних дел города Ташкента, Госкомитет по развитию туризма Узбекистана, хокимият города Ташкента.