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Такого Ташкент еще не видел: грандиозное мото- и автошоу в Узбекистане

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров YouTube

Зажигательная мототусовка состоялась на автостяонке ТРЦ NEXT: мероприятие такого масштаба столица Узбекистана увидела впервые.

В Ташкент специально приехали байкеры из России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, чтобы продемонстрировать свое мастерство.

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Перед началом яркого мотошоу выступили воспитанники Букинского детского дома, среди них были и девчонки из проекта "Ты супер!".

В приветственной речи руководитель Представительства Благотворительного фонда CSS Станислав Мошковский поблагодарил Sputnik Узбекистан за то, что портал качественно осветил участие Анастасии Молоковой, Дурдоны Иргашевой и Моники Додарбековой в телешоу.

Инициатором события стала ассоциация мотоциклистов Узбекистана, организаторами выступили мотоклубы МСС PATRIOT, МСС FALCON, RC VTWIN и мотосообщество "Мотоберлога".

В числе организаторов Управление внутренних дел города Ташкента, Госкомитет по развитию туризма Узбекистана, хокимият города Ташкента.

Теги:
Автомобили, мотоцикл, Ташкент, Узбекистан



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