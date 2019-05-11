Щенок пародирует петуха, профессиональные юмористы нервничают – милое видео

Если бы животные смогли организовать юмористическое шоу, где пародировали бы друг друга, этот милый пухляш точно стал бы звездой сцены и телевидения.

Видео длится всего несколько секунд, но заряжает отличным настроением на весь день. Посреди двора сидит белый щенок, он такой пухленький, что еле двигается. Тут малыш слышит крик петуха — и сам издает практически такой же звук! Видимо, это произошло не впервые, раз хозяева или просто свидетели этой милой сцены решили достать камеру.

Хочется верить, что с годами щенок не потеряет свою удивительную способность. Ждем новых видео с ним.

А пока — слушайте его "ку-ка-ре-ку"!

Брызги, шум и беготня: щенок не может спокойно принять ванну – видео >>>