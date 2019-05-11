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Щенок пародирует петуха, профессиональные юмористы нервничают – милое видео

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© YouTube / Dmitry TheHappyman

Если бы животные смогли организовать юмористическое шоу, где пародировали бы друг друга, этот милый пухляш точно стал бы звездой сцены и телевидения.

Видео длится всего несколько секунд, но заряжает отличным настроением на весь день. Посреди двора сидит белый щенок, он такой пухленький, что еле двигается. Тут малыш слышит крик петуха — и сам издает практически такой же звук! Видимо, это произошло не впервые, раз хозяева или просто свидетели этой милой сцены решили достать камеру.

Хочется верить, что с годами щенок не потеряет свою удивительную способность. Ждем новых видео с ним.

А пока — слушайте его "ку-ка-ре-ку"!

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Теги:
петух, Животные, собака, щенок



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