По Ташкенту с ветерком на Spark-танке – видео

Видео появилось в соцсети Facebook, его разместил на своей странице пользователь под ником Mr Doppi. На кадрах — машина с наклейкой "Спасибо деду за Победу!" и другими праздничными украшениями. На крыше необычного авто установлены два государственных флага Узбекистана.

Для Ташкента такие машины редкость, но в городах России, Беларуси, Казахстана водители часто украшают своих "железных коней" к 9 Мая. Используют популярные лозунги Великой Отечественной: "За Победу!", "На Берлин!", "На Запад!" и другие.

На немецких автомобилях иногда пишут: "Трофейный" или "Трофей из Берлина". Некоторые умельцы украшают свои авто бутафорскими пушками и пулеметами.