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"Опять газ и вновь трагедия": последствия взрыва в Ростовской области – видео

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МЧС РФ

В ночь на 12 мая в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Жертвами стали два человека, в том числе ребенок. Еще двое пострадали.

Семьи погибших при взрыве газа получат по миллиону рублей, сообщил губернатор области Василий Голубев. Пострадавшим будет выплачено от 200 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, всем прописанным в 16-этажном доме из областного бюджета выплатят по десять тысяч рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества тоже получат компенсации — в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

"В причинах случившегося досконально разберемся", — написал губернатор в своем Twitter.

​В поселке введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

Теги:
жертвы, ЧП, Ростовская область, газ, Взрыв



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