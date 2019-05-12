"Опять газ и вновь трагедия": последствия взрыва в Ростовской области – видео

Семьи погибших при взрыве газа получат по миллиону рублей, сообщил губернатор области Василий Голубев. Пострадавшим будет выплачено от 200 до 400 тысяч рублей.
Кроме того, всем прописанным в 16-этажном доме из областного бюджета выплатят по десять тысяч рублей, по столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества тоже получат компенсации — в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
"В причинах случившегося досконально разберемся", — написал губернатор в своем Twitter.
Опять газ и вновь трагедия. Два погибших, в том числе ребёнок. Конечно, окажем необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. И в причинах случившегося досконально разберёмся. Но как же тяжело терять людей!— Василий Голубев (@golubev_vu) 12 мая 2019 г.
В поселке введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.