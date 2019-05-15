18:00 16 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Видео

Пес, которого никто не хочет, - видео самой странной собаки в мире

Получить короткую ссылку
16914443

Новости

Все новости
Все новости
© YouTube

Женщина долго выбирала себе пса и нашла самого "уродливого" в мире - смотрите видео!

Когда приходишь в приют, то обычно выбираешь самого милого, пушистого и активного щеночка из всех.

А эта женщина выбрала своего пса совсем по другим критериям - он был самым "уродливым" из всех собак в мире, как об этом говорили местные детишки.

Теперь этот нелепый золотистый пес по кличке Бо живет счастливо со своей "мамой", которая снимает его на видео, фотографирует в Instagram и безумно любит.

Бо даже стал знаменитостью и уже полюбился всему миру, хотя раньше его обходили стороной, как монстра.

Иногда стоит всего лишь рассмотреть красоту в том, что не кажется тебе таким привлекательным. 

Посмотрите это видео и все поймете!

Теги:
Одноклассники, одноклассники, Одноклассники, YouTube, Instagram, Instagram, Instagram, Животные, животные, Животные, пес, собака, собака, смешное видео, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Эль Фаннинг
Канны-2019: роскошь и блеск на красной дорожке
Дрон в Индии снял самую большую статую птицы на планете
Дрон в Индии заснял гигантскую птицу
Пять важных аспектов добычи драгоценных металлов
Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054