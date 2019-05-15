Пес, которого никто не хочет, - видео самой странной собаки в мире

Женщина долго выбирала себе пса и нашла самого "уродливого" в мире - смотрите видео!

Когда приходишь в приют, то обычно выбираешь самого милого, пушистого и активного щеночка из всех.

А эта женщина выбрала своего пса совсем по другим критериям - он был самым "уродливым" из всех собак в мире, как об этом говорили местные детишки.

Теперь этот нелепый золотистый пес по кличке Бо живет счастливо со своей "мамой", которая снимает его на видео, фотографирует в Instagram и безумно любит.

Бо даже стал знаменитостью и уже полюбился всему миру, хотя раньше его обходили стороной, как монстра.

Иногда стоит всего лишь рассмотреть красоту в том, что не кажется тебе таким привлекательным.

Посмотрите это видео и все поймете!