Лицом в землю – и в наручники: в Москве задержан крупный спонсор ИГ* – видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Москве предполагаемого спонсора террористической организации "Исламское государство"*. Как проходила операция, смотрите в видео.

По данным ФСБ, 26-летний уроженец Северной Осетии, гражданин России Георгий Гуев перечислил не менее 50 миллионов рублей на банковские карты воюющих в Сирии участников ИГ*, а также объявленного в розыск за терроризм основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (известен как Абу Умар Саситлинский).

Видео задержания опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов нашли экстремистскую литературу, банковские карты, а кроме того — мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ.

В ближайшее время суд решит вопрос об аресте задержанного.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.