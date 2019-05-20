Когда уборка в радость: собаки катаются на пылесосах - смешное видео

Что может быть лучше, чем дети и собаки, катающиеся на роботе-пылесосе? Смотрите наше видео!

Единственное, что может быть лучше, чем робот-пылесос, убирающий за вас весь дом - это животные или дети сверху него.

Вы знали, что многие дети, собаки и кошки настоящие фанаты роботов-пылесосов? Хотя трудно себе представить, когда большинство животных и детей боятся пылесосов, как огня и убегают в самый дальний угол дома, когда слышат этот страшный звук.

Тем не менее, пользователи продолжают снимать видеоролики, на которых их дети садятся сверху на робота, который не только убирает дом, но и развлекает малышей, собачек и даже взрослых, которые все это снимают на видеокамеру.

Это утро точно начнется у вас с улыбки, если вы посмотрите наше видео!