Цветущая пустыня: как меняется облик Аральского моря – видео

В Узбекистане ведется активная борьба с опустыниванием Аральского моря. На дне уже высажены первые деревья, работы продолжаются.

В Муйнакском районе Каракалпакстана полным ходом идет озеленение дна высыхающего моря. МЧС Узбекистана поделилось уникальными кадрами с места работ.

За пять месяцев созданы песконакопительные борозды на общей площади более одного миллиона гектаров. Для защиты от песков на протяжении 67,4 километров выстроены защитные полосы из камыша.

На борьбу с пустыней было брошено свыше 460 единиц сельскохозяйственной техники. Собирать семена помогало все население Муйнакского района. Но на этом работа не заканчивается – предстоит обработать еще 15 тысяч гектаров.

© Sputnik / Джус Узбекистан выделит 100 миллиардов сумов на лесные насаждения для Арала

На пустынных территориях высажены саксаул, карабурак и юлгун. На сегодняшний день посеяно более 8 миллионов саженцев. Первые результаты можно увидеть уже сейчас: из-за повышенной температуры почвы ростки начали всходить.

В 1930-е годы на территории Арала началось сооружение оросительных систем. Одно из крупнейших озер мира начало мелеть и в 1989 году превратилось в два раздельных водоема. В 2003 году объем воды сократился до 10 процентов от прежнего. С распадом СССР море оказалось поделенным между вновь образованными государствами: Казахстаном и Узбекистаном.

Сейчас и Узбекистан, и Казахстан, а также сопредельные республики, принимают все возможные меры по восстановлению природной зоны. Там, где это возможно, ведутся работы по возрождению водной среды, где с влагой есть проблемы - поступательно принимают меры по недопущению распространения пустыни.