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Виноватые милашки: собаки, которых наказали - очень смешное видео

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Что может быть смешнее и милее, чем виноватые собаки, которые опускают или прячут от вас взгляд? Смотрите видео!

Собаки - самые милые существа на свете.

Согласитесь, ведь только им вы можете простить все, что угодно. Съел тапочек? Перегрыз провод? Разодрал мебель?

Вы начинаете ругать животное за плохое поведение, понижаете тон голоса...и тут происходит то самое, чего вы так боялись - собака делает настолько виноватый взгляд, что после этого невозможно удержаться, а хочется быстрее обнять этого малыша.

Несмотря на то, что буквально пару минут назад этот "малыш" носился по дому с рваным тапком.

"Хорошо, ты все еще хороший пес, но не делай так больше!", - приходится говорить хозяевам таких собак.

Хотите увидеть подборку самых смешных и милых кадров, где собаки виновато смотрят на хозяина? Тогда срочно смотрите наше видео!

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