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Круглосуточно и без выходных: как строят "Северный поток – 2" – видео

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Sputnik/RUPTLY

В российских водах Балтийского моря с начала мая идет укладка газопровода "Северный поток – 2", который в итоге напрямую свяжет Россию и Германию. Sputnik Узбекистан показывает, как выглядит этот уникальный процесс.

Сто километров первой нитки газопровода в российских территориальных водах планируется уложить в течение месяца, для этого на борту Solitaire, одного из крупнейших судов-трубоукладчиков в мире, в круглосуточном режиме трудятся 420 человек.

Судно Pioneering Spirit на пути в район укладки газопровода
© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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Для строительства газопровода используются 12-метровые стальные трубы, каждая из которых весит 24 тонны. Их спаивают на борту, после чего осматривают и опускают на дно Балтики.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Начальная точка — Нарвский залив (Ленинградская область), конечная — город Грайфсвальд.

Общая протяженность газопровода составит около 1,2 тысячи километров. Благодаря ему Европа сможет бесперебойно получать голубое топливо в необходимых объемах и любых ситуациях.

Теги:
газ, газопровод, Россия, Балтийское море, Северный поток - 2



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