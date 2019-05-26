Вечные голод и грязь: брошенный цирковой мишка на грани гибели – видео

Этот гималайский мишка может погибнуть из-за нерадивого хозяина. Пятилетний медведь Микола оказался заперт в клетке в ужасающих условиях.

Зверь целыми днями сидит в тесноте, а хозяин лишь изредка приезжает в деревню и привозит ему еду. Местные жители боятся за жизнь Миколы и бьют тревогу.

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Еще пару лет назад Микола был цирковым артистом, а потом его списали как профнепригодного. Тогда животное забрал к себе житель села кубитет, но создать ему приличные условия для жизни так и не смог. Сейчас он вообще уехал из деревни и оставил питомца одного в клетке.

Односельчане переживают за жизнь и здоровье Миколки. Проблемой уже заинтересовались местные власти.