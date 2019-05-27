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Город-сад: как фестиваль цветов преобразил Наманган - видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

На протяжении пяти дней в Намангане проходит грандиозный цветочный фестиваль. Полюбоваться на ботанические шедевры съезжаются гости не только со всей республики. но и из других стран.

Фестиваль, который проходит уже 59-й раз, традиционно ждет гостей в городском парке имени Бабура. Особое очарование цветущие клумбы и фигуры обретают вечером, когда включается разноцветная подсветка. Это создает совершенно космические ландшафты.

Цветочный автопарад в Намангане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Парк-космос и парад цветущих тракторов: грандиозный фестиваль в Намангане
Открылся цветочный праздник масштабным автомобильным парадом: около сотни единиц спецтехники, автомобилей и мотоциклов, украшенных разноцветными цветами в виде орнаментов. прокатились по улицам Намангана на радость местным жителям и гостям города. Основная программ праздника развернулась в парке.

Самые яркие кадры цветочного маскарада в видеосюжете корреспондента Sputnik Узбекистан Рамиза Бахтиярова.

Теги:
фестиваль, цветы, Наманган



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