Гром и солнце, "Шелк и специи": как прошел фестиваль в Бухаре

Туристический фестиваль "Шелк и специи" состоялся в Бухаре.

На мероприятие приехали гости из 16 стран.

Дождь и гром не помешали провести костюмированное шествие по улицам старинного города.

По традиции длинная колонна прошлась от цитадели Арк до площади Ляби-Хауз. В ней – облаченные в национальные костюмы профессиональные артисты и учащиеся профильных учебных заведений.

Участники шествия, те кто постарше, играли на музыкальных инструментах, двигались в ритме восточных танцев, а молодежь патриотично скандировала "Бухоро" и "Узбекистон".

Как прошел фестиваль, смотрите на Sputnik Узбекистан.