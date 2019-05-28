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Гром и солнце, "Шелк и специи": как прошел фестиваль в Бухаре

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Туристический фестиваль "Шелк и специи" состоялся в Бухаре.

На мероприятие приехали гости из 16 стран.

Девушки в национальных костюмах. Бухара, Узбекистан
Sputnik
"Шелк и специи" в Бухаре: дождь прошел, а впечатления остались

Дождь и гром не помешали провести костюмированное шествие по улицам старинного города.

По традиции длинная колонна прошлась от цитадели Арк до площади Ляби-Хауз. В ней – облаченные в национальные костюмы профессиональные артисты и учащиеся профильных учебных заведений.

Участники шествия, те кто постарше, играли на музыкальных инструментах, двигались в ритме восточных танцев, а молодежь патриотично скандировала "Бухоро" и "Узбекистон". 

Как прошел фестиваль, смотрите на Sputnik Узбекистан.

Теги:
Бухара, Узбекистан



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