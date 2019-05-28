Лавров оценил намерение США увеличить контингент на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил намерение президента США Дональда Трампа отправить на Ближний Восток еще полторы тысячи военнослужащих. По словам Трампа, с целью защитить уже имеющихся в регионе американских военных.

Комментируя намерение президента США, Сергей Лавров отметил: всегда, когда наращивается военный потенциал, риски возрастают.

"Я очень надеюсь, что здравомыслящие голоса, которые раздаются из Вашингтона, включая уважаемых военноначальников бывших, политиков, дипломатов о безрассудности идеи войны против Ирана, что голоса будут услышаны", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции в Москве.

За последний месяц американо-иранские отношения значительно обострились. Власти США ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран.

Американские власти также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами США "государством — спонсором терроризма".

После того как Трамп озвучил свое предложение о дополнительном контингенте, глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении.

Багдад и союзные для Тегерана государства поддержали эту идею. Однако, как считает политолог Станислав Тарасов, есть сомнения, кто бы еще мог на Ближнем Востоке одобрить такой проект. Он предположил, что Ирак будет использовать свои дипломатические возможности для того, чтобы продвигать этот проект или же выступать в качестве посредника для нормализации отношений между Тегераном и США.