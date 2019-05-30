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Медведев — Арипову: от обсуждения вопросов мы перешли к их реализации

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Тема:
Официальный визит Дмитрия Медведева в Узбекистан (12)
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© Ruptly .

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В ходе поездки он обсудил реализацию совместных проектов с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, а также со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

В ходе визита премьер-министр РФ встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также принял участие в заседании российско-узбекской межправительственной комиссии. По итогам встречи был подписан большой пакет двусторонних договоров, в том числе в экономической, образовательной и культурной сферах.

"Самое главное, что от обсуждения наиболее сложных вопросов двустороннего сотрудничества мы уже перешли к стадии их непосредственной реализации, что еще больше укрепит нашу нормативно-правовую базу взаимодействия", — подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе расширенного совещания правительственных делегаций двух стран.

В частности, глава российского правительства заявил, что Москва и Ташкент уже в ближайшее время намерены довести уровень товарооборота  с нынешних 4,5 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов.

Тема:
Официальный визит Дмитрия Медведева в Узбекистан (12)
Теги:
Узбекистан, Россия, Абдулла Арипов, Шавкат Мирзиёев, Дмитрий Медведев



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