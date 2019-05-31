А свадьба тоже на вулкане? Самое необычное предложение руки и сердца - видео

Интересно, что бы случилось, ответь невеста "нет"?

Парень сделал предложение своей девушке прямо на вершине действующего вулкана. Это стало настоящим сюрпризом для невесты.

Молодые люди отправились на отдых в Индонезию. Девушка и не подозревала, что во время прогулки по самому краю жерла вулкана, на высоте 2000 метров, ее молодой человек преклонит колено и сделает предложение руки и сердца, от которого, прямо скажем, очень сложно отказаться. Сам парень признался, что подготовка такого сюрприза заняла у него полгода.

Как думаете, где эти экстремалы отметят свадьбу?