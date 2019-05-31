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А свадьба тоже на вулкане? Самое необычное предложение руки и сердца - видео

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Парень делает предложение своей девушке прямо на вершине действующего вулкана.

Интересно, что бы случилось, ответь невеста "нет"?

Парень сделал предложение своей девушке прямо на вершине действующего вулкана. Это стало настоящим сюрпризом для невесты.

Молодые люди отправились на отдых в Индонезию. Девушка и не подозревала, что во время прогулки по самому краю жерла вулкана, на высоте 2000 метров, ее молодой человек преклонит колено и сделает предложение руки и сердца, от которого, прямо скажем, очень сложно отказаться. Сам парень признался, что подготовка такого сюрприза заняла у него полгода.

Как думаете, где эти экстремалы отметят свадьбу?

Теги:
инстаграм, Видео, вулкан, YouTube, помолвка, жена, муж, смешное видео, видеоролик, свадьба



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