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Детское счастье: мороженое под дождем и праздник с военным оркестром

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте, несмотря на хмурую погоду, состоялся праздник в честь Дня защиты детей. Маленьких узбекистанцев и их родители поздравили творческие коллективы министерства обороны республики.

Первого июня во всем мире отмечается День защиты детей. В узбекской столице торжества развернулись сразу в нескольких парках города.

В частности, мероприятия прошли в парке имени Мирзо-Улугбека, "Анхор-Локомотив" и в парке "Гафура Гуляма".

Несмотря на дождливую погоду, праздничное настроение буквально витало в воздухе, а гости праздника, скорее обрадовались долгожданной свежести и влаге после нескольких дней жары.

Виновников торжества развлекали артисты эстрады Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных сил Узбекистана, а также музыканты оркестров Министерства обороны. Кроме того маленьких зрителей ждали постановки в исполнении актеров военного театра-студии "Турон".

Оркестр Министерства внутренних дел выступает в центре Ташкента, Узбекистан
AP Photo / Umida Akhmedova
Военный театр и пляски: Минобороны подарит праздник маленьким ташкентцам
Пока взрослые ютились под зонтами и навесами, ребятня, невзирая на дождь, скакала возле огромных ростовых кукол, завороженно следила за отчеканенными движениями военных, демонстрировавших свои навыки строевой подготовки, и ела мороженое. 

Больше всего к первому дню лета в Ташкенте подходит песенка крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам", потому что даже погода не могла испортить детям их праздника. 

Как проходили торжества в парке "Анхор Локомотив", смотрите в видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
Минобороны Узбекистана, праздник, дети, Ташкент



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