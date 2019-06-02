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Страх и нищета: в каких условиях вынуждены учиться афганские дети – видео

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© Ruptly

Во многих регионах Афганистана работают классы под открытым небом. Дети вынуждены получать знания, сидя на земле, без парт и необходимых принадлежностей.

Афганистан — одно из самых опасных мест для детей в мире. Вокруг — нищета и разруха, стены зданий изрешечены пулями.

"Как минимум семь учебных центров были разрушены во время войны, — рассказал Резванулла Башармаль, глава района Дей Бала. — В этой деревне разрушили не только школу, но и больницу. И в стране полно таких же поселений, как наше, где война уничтожила мечети, школы, улицы и дома". 

Афганские дети живут в вечном страхе, без игрушек, гаджетов и сладостей. И все-таки они продолжают учиться и верить, что в их родной стране наступит мир.

Детство без игрушек и сладостей: как живут маленькие афганцы >>>

Теги:
Образование, Школа, дети, Афганистан



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