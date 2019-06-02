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Знойный Ташкент накрыл необычный ливень — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Еще накануне в узбекской столице прошли обильные дожди и было достаточно хмуро, но сегодня ливень обрушился на города даже в ясную погоду, немного освежив раскаленные от жары улицы.

Такое природное явление в народе называют "слепым дождем". Крупные, размером с виноградины, капли при ярком ташкентском солнце выглядели особенно эффектно, падая на землю как хрустальные бусинки. Всего за несколько минут все улицы и тротуары покрылись лужами, а во дворах под ливнем и тяжелыми крупными каплями осыпались урюк и тутовник.

Прохожие, прячась под зонтами, спешили по лужам под козырьки зданий, машины, словно катера, взметали водяные брызги в стороны. Впрочем, такой летний солнечный ливень при жаркой погоде был очень даже кстати, а раскатившаяся по небу радуга поднимала прохожим настроение. 

Местные жители говорят, что для этих мест такие дожди редкость. Необычный подарок природы в видеозарисовке Sputnik Узбекистан




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